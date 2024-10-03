Olay, saat 21.30 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Garaj Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki C.A. iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra 6. kattan kendini boşluğa bıraktı. Apartmanın 6. katından düşen kadın, manav brandasına düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, branda üzerinde kalarak ağır yaralanan kadına ilk müdahalesini yaptıktan sonra sedyeye koyarak indirdi. Ağır yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen ambulans ile Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ağır yaralanan kadının, olayın öncesinde "Kendimi atıyorum" diyerek çektiği video ortaya çıktı.