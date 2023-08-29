Bursa'da, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla trafik levhalarını çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı. İlginç olay, Orhangazi ilçesine bağlı Yenisölöz Mahallesi ve Yenişehir ilçesine bağlı Kıblepınar Mahallesi'nde meydana gelen trafik levhası hırsızlıklarıyla başladı. Bu hırsızlık vakaları, jandarma birimlerini harekete geçirdi. Jandarma ekipleri, olayları aydınlatmak ve suçluları bulmak amacıyla özel bir ekip kurarak çalışmalara başladı.

Yapılan titiz araştırmalar sonucunda, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) işbirliğiyle Orhangazi'deki Yenisölöz Mahallesi'nde ve Yenişehir'deki Kıblepınar Mahallesi'nde meydana gelen trafik levhası hırsızlıklarının izleri sürüldü. Yapılan incelemeler sonucunda, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği gün, olay mahallinde park halinde bulunan iki şüpheli araç tespit edildi. Bu araçlardan birinin sürücüsü A.C.S., diğer aracın sürücüsü ise H.S. olarak belirlendi.

Jandarma ekipleri yaptığı araştırmalar sonucu, bu araçların Bursa İl Merkezi'nden Karacabey istikametine doğru hareket ettiğini tespit etti. Şüpheli araçların ve kişilerin yakalanması için jandarma ekipleri ve JASAT işbirliğiyle araçların güzergahı üzerinde bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli araçlar, Karacabey'de bir petrol istasyonunda yakıt almak üzere durduğunda gözaltına alındı. Yakalanan şahısların kimlik kontrollerinde, A.C.S'nin 4 suç kaydı bulunduğu ancak aranma kaydının olmadığı, H.S'nin ise 7 suç kaydı bulunduğu ve aranma kaydının olmadığı belirlendi. Ayrıca H.S'nin aracında E.K. isimli bir kişinin daha bulunduğu ve E.K'nin de 2 suç kaydının olduğu ancak aranma kaydının olmadığı tespit edildi.

Olayın detaylarına göre, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda H.S. ve E.K.'nın bulunduğu araçta yapılan aramada, 2 adet şarjlı matkap, 15 adet anahtar takımı, 2 adet pense, 1 adet su borusu anahtarı, 1 adet kerpeten, 1 adet tornavida ve müşteki tarafından trafik işaret ve levhalarına ait olduğu belirlenen 65 adet 13 alyanlık vida ile 41 adet 13 alyanlık somun civata ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.C.S, H.S. ve E.K, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.