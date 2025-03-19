Yangın, saat 13.30 civarında Osmangazi ilçesinin Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde başladı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Geri dönüşüm tesisinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.