CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, belediye meclis üyeleri, yönetim kurulu ve parti üyeleri ile Demokrat Parti İlçe Başkanı Murat Balakuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Atatürk Anıtında basın açıklaması yaparak tepki gösterdiler.

Burada açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, “Son günlerde ülkemizde hukukun siyasallaştırılmasına yönelik endişe verici gelişmelere tanıklık etmekteyiz. Adaletin bağımsızlığına gölge düşüren ve yargıyı siyasi amaçlara alet eden bu girişimler, demokrasimiz adına büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik hukuki sürecin, siyasi rakipleri bertaraf etme amacı taşıdığı açıkça ortadadır. Daha önce haksız bir şekilde açılan "ahmak davası" gibi, şimdi de yargının bağımsızlık ilkesini yok sayarak, suç unsuru üretme çabalarına şahit oluyoruz.

Hukukun üstünlüğüne inanan herkesin, bu hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmesi bekliyoruz. Demokrasi, halkın iradesiyle şekillenir ve seçimler, siyasi iradeyi belirlemenin meşru yoludur. Ancak, siyasi iktidarın yargıyı bir sopa gibi kullanarak muhalefeti susturmaya çalışması, demokratik değerlere açıkça aykırıdır. Bugün Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen haksız suçlamalar, yalnızca kendisine değil, milletimizin iradesine ve demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. Açık bir darbedir. Bu ülkede yıllardır çözüme kavuşmayan, raflarda tozlanmış yüzlerce hukuk dosyası varken, konu Cumhuriyet Halk Partisi olduğunda yargı sürecinin hızla ilerlemesi manidardır. Hukukun bu şekilde araçsallaştırılması, ülkemizin adalet sistemine duyulan güveni derinden sarsmaktadır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hukukun üstünlüğünü savunmaya, adaletin bağımsızlığını korumaya ve halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki, adalet bir gün herkese lazım olacaktır. Demokratik yollarla halkın desteğini kazanan siyasetçilere yönelik bu tür kumpas girişimlerine asla sessiz kalmayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.