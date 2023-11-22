Bursa Kent Meydanı Demirtaş hattında minibüs şoförlüğü yapan Remzi Alan, İstanbul yolunda seyir halindeyken arkadan çarptığı otomobilin hamile sürücüsü ile trafikte tartışmaya başladı.

Geçtiğimiz ay Nevrigül Alan'ın ölümünün ardından popüler televizyon programı Müge Anlı'nın gündemine oturmuş ve Remzi Alan da programın canlı yayın konuğu olmuştu. Tartışmalar sırasında zaman zaman eski baldızı Nazmiye ile de karşı karşıya gelmişti.

Tartışma anında Remzi Alan'ın, çarptığı otomobilin sürücüsüne yönelik olarak "Özür dilemeye gerek yok, suç bende değil" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.