

Osmangazi ilçesinde 11, Nilüfer'de 4, İnegöl'de 3, Yıldırım'da 2, Mustafakemalpaşa, Gürsu, Gemlik, Kestel, Mudanya, İznik, Orhangazi, Karacabey, Yenişehir'de 1 camide olmak üzere 13 ilçe ve 29 camide hatimle teravih namazı kılınacak.

28 Şubat Cuma gecesi başlayacak hatimle teravih namazlarında her akşam bir cüz okunacak. Camiler Bursa İl Müftülüğü tarafından belirlenirken, hatimle teravih kılınacak camiler şöyle:



Osmangazi; Orhan Camii, Demirtaş Organize Sanayi (DOSAB) Camii, Nakkaş Ali Paşa Mescidi, Çiftehavuzlar Mahallesi Süleymaniye Camii, Yunuseli Mahallesi Gazeteciler Camii, Adnan Menderes Mahallesi Park Camii, Demirtaşpaşa Mahallesi Timurtaşpaşa Camii, Mutlular Hz. Hamza Şehitler Camii, İsmail Hakkı Tekkesi Camii, Sultan 1. Murat Hüdavendigar Camii, Şehreküstü Camii

Nilüfer; Akçalar Yeni Camii, Ticaret Merkezi Camii, Demirciler Mahallesi Eski Camii, Şinasi Yürek Camii

İnegöl; Hacı Bahattin Arslan Camii, Yeşil Camii ve Osmaniye Mahallesi Mevlana Camii

Yıldırım; Zeyniler Camii, Mimar Sinan Mahallesi Hicret Camii

Mustafakemalpaşa; Atariye Camii

Gürsü; Orta Camii

Gemlik; Hz. Ebubekir Camii

Kestel; Hacı Selahattin Yıldız Camii

Mudanya; Hasanbey Camii

İznik; Hacı Özbek Camii

Orhangazi; Abdülhamid Han Camii

Karacabey; Pazaryeri Öktemler Camii

Yenişehir; Çınarlı (Voyvoda) Camii

Kaynak: İHA