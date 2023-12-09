07.00 ve 19.00 saatlerinde yapılacak olan seferler ile ilgili BUDO resmi internet sitesinden açıklama yaptı. İstanbul – Armutlu, İstanbul- Bursa, Armutlu – Bursa, Bursa – İstanbul, Armutlu – İstanbul otobüsleri karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi. Tam 14 sefer iptal edilmiş oldu.

Deniz otobüsü nedir ve nerelerde kullanılır?

Feribotlarsan çok daha hızlı bir araçtır. Yolcu ve kargo taşıyabilen bir deniz taşıtıdır. Performans ve yakıt anlamında daha kullanışlı bir araçtır. Yolcu taşımakta körfez için hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlamaktadır.

Deniz otobüsleri denizde çok hızlı yol aldıkları için kullanımı daha kolaydır. Fakat deniz taşıtlarında da bazı dezavantajlar bulunmaktadır. Denizde hafif dalga olduğu zaman bile Deniz Otobüsü aşırı sarsıntı yapar ve bu yüzden seferler durdurulması gerekir. Çift gövdeli bir biçimde tasarlanarak yapılır.