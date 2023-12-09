MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, kendisine gelen istifa çağrısı üzerine partisinden istifa etti. Sancaklı istifasını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

İSTİFAYI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sancaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım"

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Saffet Sancaklı yerel seçimlerle ilgili olarak "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder." açıklamasını yapmıştı.

Sancaklı'nın sözlerine tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir." şeklinde konuşmuştu.