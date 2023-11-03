Bursa'nın Yıldırım ve Kestel ilçelerinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar, 06 Kasım 2023 ile 30 Kasım 2023 tarihleri arasında su kesintilerine neden olacak. Bu çalışmaların ilk etkileyeceği bölge, Yıldırım İlçesi'nde bulunan Vatan Mahallesi 10. Deniz Sokak ve çevresi olacak. Su kesintileri, her gün 10:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, aynı tarihler arasında Kestel İlçesi'nde Yeni Mahalle'de bulunan Ulus Sokak ve yakın çevresinde de zaman zaman su kesintileri yaşanacak. Bu kesintiler, aynı saat diliminde gerçekleştirilecektir.