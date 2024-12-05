Zaten bu kafalar örümcek kafalar hep böyleydi zaten" demesi üzerine AK Parti tarafı ile gerilim yaşandı.

Bursa'da Karacabey Belediye Meclisi'nde İYİ Parti Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın konuşması esnasında, "Sizler Karacabey'in büyümesini istemediniz. Zaten bu kafalar örümcek kafalar hep böyleydi" demesi üzerine gerilim yaşandı.

Başkan Karabatı'nın bu cümlesi üzerine AK Parti Karacabey Belediyesi Grup Sözcüsü Armağan Elçin, "Yalnız başkanım ifadeleriniz arasında örümcek kafalarla hizmet ederken derken, ifadenizi lütfen düzeltmenizi istirham ediyorum. Biz size siz diye ifade ediyoruz, sayın başkan diye ifade ediyoruz. Siz de bizlere karşı tavır ve tarzlarınızı aynı şekilde sürdürürseniz mutluluk duyarız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever ise, "Hakaret etmeniz çok yanlış. Kimseye örümcek kafalı diye hitap edemezssiniz. Derdinizi ifade edemeyip kızgınlığınızı dile getiriyorsunuz. Bu hiç uygun değil" diyerek tepkisini gösterdi.

Bu konuşmaların ardından Başkan Karabatı, "Şu anda yanlış anladıysanız özür dilerim. Sıkıntı yok" diyerek konuyu sonlandırdı.