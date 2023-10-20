Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir motokurye, hızla ilerlerken bir bisikletli çocuğa çarptı. Bu olay, Kemal Bengü Caddesi'nde 16 KHZ 70 plakalı motosikletiyle yemek siparişi dağıtmak için seyir halinde olan Ahmet Faik'in bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Eren Acar'a çarpmasıyla meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan 112 ekipleri, yaralılara ilk yardımı sağladı. Kazada yaralanan çocuğun babası ise olay yerine hızla gelerek endişeli bir şekilde oğlunun yanına koştu.

Ancak, bu sırada yaralı çocuk, kaza sonrası sakin kalırken babasını teskin etmeye çalıştı. Babasının endişesini hafifletmek için "İyiyim baba, korkmana gerek yok" dedi.

Ambulansa taşınan küçük çocuk, annesini telefonla arayarak "Anne, ben iyiyim, telaşa gerek yok" diyerek annesini sakinleştirmeye çabaladı. Bu dokunaklı anlar ise kameralara yansıdı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturmayı başlattı.

Ayrıca, hastaneye götürülen 13 yaşındaki Eren Acar ve motokurye Ahmet Faik'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.