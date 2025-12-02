

Toplantı, Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı İhsan AKAR’ın açılış konuşmasının ardından, Bursa Defterdarı Halil TEKİN’in sunumuyla devam etti. Bursa Defterdarı Halil TEKİN sunumunda “Hızlı ve Doğru İade” sloganıyla iade süreçlerinin hızlandırıldığını, cari dönem iadelerinin süresi içinde gerçekleştirildiğini, eski dönemlerden kalan ve stoklarda bekleyen KDV iadelerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığını, 2024 yılında talep edilen 145.527 dosyanın % 98’nin tamamlandığını belirtti. Defterdar Tekin ayrıca yeni bir İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün açılması yerine faaliyette bulunan Bursa İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün personel sayısının arttırılarak, yeni bir organizasyon yapısıyla çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Değerlendirme toplantısını sonunda Yeminli Mali Müşavirler Odası ile karşılıklı beklentiler ve süreçlerin şeffaf ve etkin bir şekilde işleyebilmesi adına görüşler paylaşıldı.

Kaynak: BÜLTEN