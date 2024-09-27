Kaza, merkez Osmangazi ilçesindeki Sanayi Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ali Y. yönetimindeki 16 ATG 583 plakalı Tofaş marka Şahin model otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobildeki 4 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan 3’ü tedavi olmayı reddederken, diğer yaralı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.