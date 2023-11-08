Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, lise 2.sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ö.Y. evden izinsiz aldığı otomobille trafiğe çıktı. Daha sonra polis ekiplerini görünce panik halinde hızla gaza bastı. Polis ekipleri, dikkat çeken aracın peşine düşünce, 16 yaşındaki sürücü ‘dur’ ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Jandarma noktasından geçen küçük sürücü, bu sefer de jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymadı. Hem jandarmayı, hem polisi peşine takan sürücü, yaklaşık 5 kilometre kaçtıktan sonra yakalandı. Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yaptığı sürücü, araç sahibi ailesini aradı. Olay yerine gelen aileye araç teslim edilirken, araç sahibi ve ehliyetsiz sürücüye toplamda 20 bin lira idari ceza uygulandı.