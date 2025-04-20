Nilüfer Belediyesi'nin Mix Müzik ve Akademix sponsorluğunda organize ettiği 14. Liseli Gençler Arası Müzik Yarışması'nda, genç yetenekler sahne deneyimi kazanma fırsatı buldu. Etkinlik, Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenirken, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman’ın yanı sıra öğrenciler, veliler, okul yöneticileri ve öğretmenler büyük ilgi gösterdi.



Bu yılki yarışmaya toplamda 211 öğrenciden oluşan 49 grup başvurdu. Ön elemelerin ardından finale kalan 27 grup, jüri ve izleyiciler önünde en iyi performanslarını sergiledi. Jüri, sevilen sanatçı Paptircem'in de yer aldığı akademisyenler, müzik öğretmenleri ve sanatçılardan oluştu ve gençlerin performanslarını büyük bir titizlikle değerlendirdi.



Nilüfer Gençlik Korosu'nun performansıyla şenlenen yarışmanın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, yarışmanın ilk yıllarından bugüne kadar kaydettiği gelişmeleri takdirle karşıladığını ifade etti. Erman, "Gençlere fırsat vermek ve sahne deneyimi yaşatmak için bu yarışmayı düzenliyoruz. Bizler, bilimi ve sanatı kullanarak mücadele etmeyi biliyoruz. Sanat da bunun için iyi bir fırsat" dedi. Bukle Erman, yarışmada dereceye giren grupların Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde sahne alacağını da sözlerine ekledi.



Yarışmada "En İyi Orkestra" ödülünü Barış Orkestra, "En İyi Solist" ödülünü Ceylin Dağlar, "En İyi Beste" ödülünü "Yabancı" şarkısıyla Çöl The Band, "En İyi İkili" ödülünü Nefes, "En İyi Üçlü" ödülünü Şahinkaya Trio, "En İyi Dörtlü" ödülünü ise Jazzberry Jam kazandı. Ayrıca, alt kategorilerde "En İyi Basçı", "En İyi Gitarcı", "En İyi Klavyeci", "En İyi Davulcu" ve "En İyi Alternatif Enstrüman" ödülleri de sahiplerini buldu.

Mix Müzik Özel Ödülü'nün sahibi ise Zenith Grubu oldu. Ödül töreninin ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Paptircem, katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Genç müzikseverler, Paptircem'in enerjik performansıyla eğlenceli anlar yaşadı.