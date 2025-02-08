İlan.gov.tr'nin yayınladığı ilana göre Kestel Milli Emlak Müdürlüğü kararınca Milli Emlak Bursa'da 8 adet taşınmazı ihale usulü satışa çıkaracağını açıkladı. Yıldırım ve Nilüfer ilçesinde bulunan taşınmazların en yüksek tahmini satış fiyatı 1.120.000,00TL olarak belirlenmiştir.

İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;Yukarıda özellikleri belirtilen taşınır ve taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle satış ihaleleri belirtilen tarih ve saatlerde Keles Kaymakamlığı 4. katında bulunan toplantı salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.

- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

İhale başlangıç saatine kadar yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu (Geçici teminat, Keles Malmüdürlüğü Veznesine ya da Keles Malmüdürlüğünün TR45 0001 0005 0700 0010 0052 70 IBAN numaralı hesabına yatırılması gerekmektedir.) veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş süresiz banka teminat mektubunu (banka teyit yazısı ile birlikte),

Nüfus kayıt örneğini ve yerleşim yeri belgesini,

Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı (2025) yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile faaliyet belgesi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Keles Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

- Hazineye ait taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır. Taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenecektir.

- Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

- Üzerinde ihale kalan gerçek/tüzel kişilerden ihale bedeli üzerinden; Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye ücreti alınacaktır.

- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

- İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://bursa.csb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir. Bilgi için: Tlf.: 0 (224) 861 20 82

- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.