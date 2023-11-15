Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşakları 4-5. kilometrelerinde devam eden bakım ve onarım çalışmaları, İstanbul istikametindeki sağ şeridin kapatılmasıyla birlikte trafiği diğer iki şeride yönlendirmiştir.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 1-4. kilometrelerinde üstyapı onarımı nedeniyle gerçekleştirilen şerit aktarımı, kontrollü izinle ulaşımın sürdürülmesine olanak tanımaktadır.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı-Akmeşe kavşakları 3-5. kilometrelerinde yapılan bakım ve onarım çalışması, Ankara-İstanbul istikametinde bant aktarımı ile diğer yönden iki yönlü ulaşımı sağlamaktadır.

Çanakkale-İzmir devlet yolunun 47-49. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak inşaatı sebebiyle, gidiş ve geliş şeritleri kapatılarak sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir. Bu düzenleme, 15 Mart 2024 tarihine kadar devam edecektir.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Akçaabat-Trabzon istikametindeki tüpünde elektrik ve elektronik sistem bakımı yapılacağından, 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü ulaşım izni verilecektir.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-49. kilometrelerindeki orta refüj ayırıcı bordür ve hendek betonu çalışmaları nedeniyle, şerit daraltması uygulanacaktır.

Osmancık-Merzifon-Havza yolunun 57-61. kilometrelerinde gerçekleştirilen heyelan ıslah çalışmaları, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ulaşımın devam etmesine olanak sağlamaktadır.

Çanakkale-Çan yolunun 9-11, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 20-21. kilometrelerinde Bartın Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü ulaşım devam etmektedir.