Kaza, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Ezgi Nur H., yönetimindeki otomobil ile hareket halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsünü son anda fark etti. Çarpışmanın etkisiyle ani fren yapan kadın sürücü hemen yaralının yardımına koştu. Çarpma sonrası savrulan bisiklet sürücüsü için çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki en yakın hastaneye sevk etti. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, bisiklet sürücüsünün ağır yaralandığı bilgisi öğrenildi.