Bursa'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü Ali Kurt (71), hastanede hayatını kaybetti. 26 Ağustos'ta Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde üzücü bir olay meydana geldi. İddialara göre, 40 yaşındaki Soner E. yönetimindeki 16 SEH 98 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta yola çıkan bisiklet sürücüsü Ali Kurt'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ali Kurt, hemen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm çabalara rağmen Kurt'un hayatını kaybettiği bugün ortaya çıktı. Yaşanan bu acı olayın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü Soner E., verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.