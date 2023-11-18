Bursa'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Vatandaşlar, ani başlayan yağmura hazırlıksız yakalanarak zor anlar yaşadılar. Meteoroloji ise yarın Uludağ'da yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Meteorolojik uyarıların günler öncesinden yapıldığı Bursa merkezde, yağış etkisini göstermeye başladı. Fırtına ve yağışın zaman zaman şiddetlenmesi, hazırlıksız yakalanan vatandaşları koşturarak sığınma noktalarına yönlendirdi. Bazı vatandaşlar ise kayganlaşan yollarda dengelerini kaybederek düştü. Bir çocuğun yağmur altında sokak köpekleri tarafından kovalanma anı da kameraya yansıdı. Rüzgarın etkili olduğu anlarda şemsiyeler ters döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bugün Bursa'da en yüksek hava sıcaklığı 16 derece olarak tahmin edilirken, en düşük sıcaklık 7 derece olması bekleniyor. Yarın ise hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 6 derece olması tahmin ediliyor.

Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şehir genelinde kuvvetli sağanak yağışlar ve fırtına beklendiği belirtildi. Aynı açıklamada, Pazar gününden itibaren ise sıcaklık düşüşüyle birlikte yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edeceği, rüzgarın kuvvetli fırtına şeklinde eseceği uyarısında bulunuldu. Vatandaşlar, sel, yıldırım düşmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Bursagaz da ayrıca vatandaşları uyardı. Havalandırma menfezlerinin kapatılmaması gerektiği ve yakıcı cihazların yıllık yetkili servis bakımlarının yaptırılması konusunda bilgi verildi. Açıklamada, Bursagaz'ın onayı olmadan tesisatlara müdahale edilmemesi, bacaların her yıl temizlettirilmesi, karbonmonoksit alarm cihazının bulundurulması gibi önlemlere dikkat çekildi.