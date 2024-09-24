Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan Gemlik, Güzelyalı, Tirilye ve Kurşunlu sahil bandı, sil baştan yenilenerek kente ayrı bir değer kattı.



Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmayı ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplam 277 kilometrelik deniz ve göl kıyı bandından vatandaşların en iyi şekilde yararlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Tirilye sahilinde 194 metre duvar, 3 bin 850 metrekare parke, bin 265 metrekare andezit ve 128 metre bordür imalatı yapıldı. Güzelyalı sahilinde ise bin 600 metre duvar, 22 bin metre kare parke ve 3 bin 200 metre bordür çalışması yapılırken, Kurşunlu sahilinde 370 metre duvar, 5 bin metrekare parke ve bin 350 metre bordür çalışması yapıldı. Gemlik sahiline ise 770 metre duvar, 5 bin 450 metrekare parke, 2 bin 750 metrekare andezit ve bin 700 metre bordür imalatı gerçekleştirildi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Emin Direkçi, Mehmet Tözün Bingöl ve Ali Altınsoy, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bursalıların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in vizyonuyla güzel işlerin ortaya çıktığını belirtti. Yapılan işlerin sonucunda vatandaşlardan olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Direkçi, “Yapılan çalışmaları yerinde gördük. Halkın taleplerini yerinde dinlemek istedik. Eksik ve aksaklıklar konusunda notlarımızı da aldık. Bu alanları yılın 12 ayı kullanılır hale getireceğiz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in öncülüğünde Bursa’da güzel işlere imza atıyoruz. Birçok akılcı ve bütüncül projeyi hayata geçiriyoruz. Yaşanabilir ve halkımızın hak ettiği bir ortam oluşturmak istiyoruz” dedi.