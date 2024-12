Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi ağır yaralanırken, tüfekten çıkan saçmalar seyir halindeki bir otomobile isabet etti. Kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yonca Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Enes C. (18) ile daha önce küfür yüzünden tartıştığı Samet K. (20) sokakta karşılaşınca yine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Samet K., elindeki tüfekle Enes C.’ye ateş etti. Enes C. ise elindeki bıçakla Samet K.’yı karnından bıçakla ağır yaraladı. Tüfekten çıkan saçmalar yol üzerinde seyreden 16 KOU 66 plakalı otomobile isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Samet K.’yı İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Enes C. polis ekiplerince suç aleti bıçakla beraber yakalanırken, Samet K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.