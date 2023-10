Bursa'da faaliyet gösteren bir fabrika, kumaş, eşarp gibi ürünlerin yanı sıra Türk Bayrağı üretimi yaparak Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlama hazırlıkları içine girdi. İşletme sahibi Ahmet Yalçın, son dönemde gelen yoğun talepleri karşılamakta güçlük çektiklerini belirtti. Ahmet Yalçın, "Geçtiğimiz yıllarda aylık 3 milyon metre bayrak üretimi yaparken şu an aylık 10 milyon metre üretim yapmaya başladık" dedi.

Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil, mobilya, inşaat ve enerji sektörlerine hizmet veren bu fabrika, 2008 yılında bayrak üretmeye başladı. İlk başlarda kumaş, eşarp, takım bayrağı gibi ürünler üreten firma, son 15 yılda Türk bayrağı üretimine özellikle odaklandı. Ahmet Yalçın, ayda ortalama 3 milyon metre kumaştan Türk bayrağı üreterek, bu ürünleri hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarladıklarını söyledi. Ancak Cumhuriyetin 100'üncü yılına yönelik artan talepleri karşılamak için kapasite artışı yapmak zorunda kaldılar.

Ahmet Yalçın, duygusal bir vurguyla, "Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türk bayrağı üretmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu özel yılda işlerimiz yoğunlaştı. Türkiye'deki işletmeler, dünya çapındaki ticaretin can damarlarından biri haline geldi. Yaklaşık 15 yıldır bayrak üretimi yapıyoruz ve artık dünya genelinde birçok ülkenin bayraklarını biz üretiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda aylık 3 milyon metre bayrak üretimi yaparken şu an aylık 10 milyon metre üretim yapmaya başladık. Şu an Filistin bayrağı dahil birçok ülkenin bayrağını yapıp gönderiyoruz. Bu yıl, hem Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını hem de şirketimizin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutlayacağız" dedi.