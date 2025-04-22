2019 yılında Togg ailesine katılan Kaplan, şirketin kendi Tasarım Stüdyosu'nu kurarak T10X ve T10F modellerinin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlendi. Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 2019 yılında Togg'a katıldığını ve bu ay itibarıyla ayrıldığını belirtti. Son altı yıl boyunca, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli araçları olan T10X ve T10F projelerinde yerli Tasarım Stüdyosu'na liderlik etmekten büyük gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Ayrıca, ekibiyle birlikte yalnızca araç tasarımlarında değil, Trugo şarj üniteleri, uluslararası fuarlarda sergilenen kavramsal tasarımlar ve birçok başka projede de önemli başarılara imza attıklarını vurguladı.

Kaplan, ayrılık açıklamasında, Togg ile ilgili projelerinde sona geldiğini ancak geride bıraktığı yerden büyük başarılarla devam edileceğine olan inancının tam olduğunu dile getirdi. Bu süreçte kendisiyle birlikte çalışmaktan keyif aldığı Design Studio ekibine teşekkürlerini ileten Kaplan, T10X ve T10F'nin hayata geçmesini sağlayan ve şirketi sıfırdan inşa eden tüm çalışma arkadaşlarına da minnettarlığını sundu. Ayrıca, tasarım liderliği yolculuğunda kendisine rehberlik eden Murat Günak'a ve süreç boyunca bilgi ve tecrübelerini paylaştığı Pininfarina ekibine de özel teşekkürlerini iletti. Kaplan, yeni projeler, yeni yolculuklar ve yeni heyecanlarla yakın zamanda yeniden görüşmek dileğiyle sözlerini tamamladı.