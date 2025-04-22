Son dönemde artan maliyetler, damacana su fiyatlarını da etkiledi. 2025'in ilk dört ayında üç kez zamlanan 19 litrelik damacana suyun fiyatı bazı markalarda 150 liraya kadar çıktı. Bu zamlarla birlikte bir bardak damacana suyun maliyeti yaklaşık 1,30 TL’ye ulaştı. Damacana suyu ilk kez alan tüketiciler ise, depozito bedeliyle birlikte ortalama 350 lira ödeme yapıyor.

Fiyat farklılıkları lojistik maliyetlerden kaynaklı

Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) Yöneticisi Halil Mert, damacana su fiyatlarının şu anda 100 ila 145 lira arasında değiştiğini belirtti. Depozito ücretinin ise 150 ila 200 lira arasında olduğunu dile getiren Mert, fiyat farklılıklarının lojistik maliyetlerden kaynaklandığını ifade etti.

“Son yapılan zam 30 lira civarındaydı"

Bir damacanadan 95 bardak su çıktığını belirten Mert, bardak başına maliyetin 1 lira 30 kuruşa denk geldiğini vurguladı. “Son yapılan zam 30 lira civarındaydı ve bu zamların sebebi bayiler değil, üretim maliyetleridir. Damacanalar fabrikalarda dezenfekte edilip 70 doluma kadar kullanılabiliyor. Artan maliyetler nedeniyle vatandaşlarımızın damacana geri dönüşümünde daha duyarlı olmaları gerekiyor” dedi.