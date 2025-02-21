Bakan Yerlikaya, Antalya merkezli olarak gerçekleştirilen ve 31 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, FETÖ'ye finansal destek sağlayan 10'u kamu personeli olmak üzere 353 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, operasyonda yer alan iller arasında Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yozgat yer aldı.

Yerlikaya, döner restoran zincirinin franchise yöntemiyle faaliyet gösterdiğini ve FETÖ ile bağlantılı kişilere bedel karşılığında gayri resmi ortaklık sağlandığını belirtti. Ayrıca, şirketin, örgüt referansı olmadan kimseye ortaklık vermediği ve bu sistemin "Referans Temelli Büyüme" (RTB) olarak adlandırıldığı, ortaklıkların tamamen örgütsel güvene dayandığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şubelerin, örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı, gayri resmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafların üzerinden (kuyumcu vb.) emanet usulü ile yapıldığı, şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi ve haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Ayrıca MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği, bu paraların 'ürün satın alımı' olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği, aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları, yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını artırmak için 'kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması' talimatı verildiği, şirket ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise 'işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu' şeklinde konuşmalar yapıldığı tespit edildi."