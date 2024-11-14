

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde ekim ayında 165 bin 138 konut satıldı. Konut satışları ocak-ekim ayları arasında ise yüzde 11,9 arttı. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.2 oranında azalarak 19 bin 212 oldu.

Yabancıların yılın ilk 10 ayında en fazla konut aldığı iller ise şöyle şekillendi:

Antalya, satış adedi: 6 bin 740.

İstanbul, satış adedi: 6 bin 703.

Mersin, satış adedi: 1.692.

Ankara, satış adedi: 497.

Yalova, satış adedi: 468.

Bursa, satış adedi: 461.

Kocaeli, satış adedi: 344.

Aydın, satış adedi: 318.

İzmir, satış adedi: 308.

Muğla, satış adedi: 299.

Kaynak: BÜLTEN