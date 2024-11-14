Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde ekim ayında 165 bin 138 konut satıldı. Konut satışları ocak-ekim ayları arasında ise yüzde 11,9 arttı. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.2 oranında azalarak 19 bin 212 oldu.
Yabancıların yılın ilk 10 ayında en fazla konut aldığı iller ise şöyle şekillendi:
Antalya, satış adedi: 6 bin 740.
İstanbul, satış adedi: 6 bin 703.
Mersin, satış adedi: 1.692.
Ankara, satış adedi: 497.
Yalova, satış adedi: 468.
Bursa, satış adedi: 461.
Kocaeli, satış adedi: 344.
Aydın, satış adedi: 318.
İzmir, satış adedi: 308.
Muğla, satış adedi: 299.