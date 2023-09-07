Bursa Valiliği, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) tarafından düzenlenen yürüyüş eylemi nedeniyle Bursa şehrinde altı gün boyunca eylem yasaklama kararı aldı. Valiliğin açıklaması şu şekildedir:

“Sosyal medya ve açık kaynaklardan yapılan araştırmalar neticesinde, DHKP-C terör örgütü içerisindeki faaliyetleri nedeniyle Ankara/Sincan 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz kurumunda hükümlü bulunan ve 24 Nisan 2023 tarihi itibariyle süresiz açlık grevi eylemine devam eden Nedim ÖZTÜRK isimli şahsa destek olmak ve “S ve Y Tipi Ceza İnfaz Kurumları”nı protesto etmek ve kamuoyu oluşturmak amacıyla TAYAD (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği) organizesinde 04 Eylül 2023 tarihinde İstanbul ilinden başlayarak Kocaeli/Gebze, Bursa ve Eskişehir illeri üzerinden 08 Eylül 2023 tarihinde Ankara’da TBMM önünde sonlandırılması planlanan yürüyüş eylemi ile ilgili İlimiz genelinde park/bahçe, genel yollar, kamu binaları önü, STK’ların önü, umuma açık kapalı alanlarda, umuma açık veya kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stand, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve belirtilen konuların devamı niteliğindeki tüm eylem ve etkinliklerin yapılmasının ve bu amaçla İlimize gelecek olan araç ve şahısların genel kamu düzenini bozabileceği, toplumda infial uyandıracak, milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebileceğinden ve eylemi gerçekleştirecek grup ve şahıslar ile vatandaşlar arasında sözlü ve fiziki provokatif amaçlı olayların olabileceği dikkate alındığında, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi hükümleri doğrultusunda; yukarıda belirtilen nitelikteki tüm eylem ve etkinliklerin Bursa il sınırları içerisinde (ilimiz merkez ilçeleri, dış ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dâhil) 05 Eylül 2023 günü saat 00.01’den - 10 Eylül 2023 günü saat 23.59’a kadar 6 gün süreyle yasaklanmıştır.”