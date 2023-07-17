Yıldırım Belediyesi, 2019-2023 döneminde 143 bin 274 çocuk, 44 bin 226 kadın olmak üzere 187 bin 500 kişiye spor yapma imkânı sağladı.BURSA (İGFA) - Yıldırımlı çocukların sağlıklı ve tam donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak maksadıyla projeler geliştiren Yıldırım Belediyesi, 4-14 yaş arası çocukları sporla buluşturuyor.

Yıldırım Belediyesi bünyesindeki 10 farklı tesiste badminton, basketbol, boks, futbol, cimnastik, karate, masa tenisi, satranç, tenis, yüzme, voleybol, taekwondo ve geleneksel okçuluk gibi 16 farklı spor dalında çocuklara eğitim veriliyor. Yaz tatili boyunca 4 dönem olarak devam edecek olan yaz okullarının birinci döneminde 13 bin 234 sporcu eğitim görüyor. Yıldırım Belediyesi 5 yılda 20 farklı branşta 143 bin 274 çocuk, 44 bin 226 kadın olmak üzere toplam 187 bin 500 kişiye spor hizmeti verdi.

20 FARKLI BRANŞTA HİZMET

Çocuklar ve gençlerin ruhsal ve bedensel gelişimine katkı sağlamak için projeler geliştirdiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu doğrultuda bir taraftan ilçemizi kütüphaneler, bilim merkezleri ve gençlik merkezleri ile donatıyor, diğer taraftan çocuklarımızın en az bir spor dalıyla ilgilenmesini sağlamak için spor okulları, yarışmalar, etkinlikler düzenliyoruz. Göreve geldiğimizden bugüne 20 farklı branşta 143 bin 274 çocuk, 44 bin 226 kadın olmak üzere 187 bin 500 kişiyi sporla buluşturduk” dedi.