İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın resmi sosyal medya hesabından duyurduğu "Sahte Ses" operasyonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 yıl süren titiz çalışmalarının ardından Bursa dahil 6 ilde gerçekleştirildi.

Ekipler, örgütlü bir şekilde nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen şüphelilerin izini sürmek ve yakalamak için teknik ve fiziki takip yöntemlerini kullanarak harekete geçti. Şüphelilerin, sosyal medya ve diğer internet platformlarında sahte ilanlar vererek kendilerini banka veya kredi kurumlarının çalışanı gibi gösterdikleri ve vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçirdikleri tespit edildi.

Bu dolandırıcılar, düşük faizli kredi vaadiyle mağdurları arayarak, banka tarafından gönderilen SMS şifrelerini kandırıcı yöntemlerle almayı başardılar. Ardından, mağdurların mobil bankacılık hesaplarını ele geçirerek hesaplarındaki paraları farklı hesaplara transfer ettiler. Bu suç örgütü, 37 mağdurdan toplamda 4 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde etti.

Ekipler, detaylı çalışmaların sonucunda İstanbul, Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek toplamda 62 şüpheliyi yakaladı. Evlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 149 mermi, uyuşturucu madde ve bir dizi dijital materyal ele geçirildi.

Delilleri pencereden attılar

Operasyon esnasında, suç örgütünün liderlerinin, delilleri karartmak amacıyla polis ekiplerine kapıyı açmayı reddettiği ve dijital materyalleri atmak için pencereden fırlattığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, 62 şüphelinin yakalandığını, bu suç örgütlerine ve diğer suçlulara göz açtırmayacaklarını vurgulayarak, 42 şüphelinin tutuklandığını ve 12'si hakkında adli kontrol kararı alındığını belirtti.