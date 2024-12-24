Yaklaşık iki aydır komada olan Noyan'ın vefat haberini, kardeşi Turgay Noyan paylaştı.

TİMUR NOYAN KİMDİR?

Berteks Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Timur Noyan, 1972 yılında Türkiye'deki Tofaş-Fiat fabrikalarının kuruluş sürecinde yer aldı ve İstanbul Setur Oto'da satış ve servis müdürü olarak çalıştı. 1975 yılına kadar otomotiv sektöründe aktif olarak faaliyet gösteren Noyan, sonrasında bayi, servis ve yedek parça organizasyonlarında rol aldı.

1975 yılında kendi aile şirketi olan Berteks’i kurarak tekstil sektörüne geçiş yaptı. 1975-2012 yılları arasında tekstil sektöründe büyüyerek Avrupa, Amerika ve 3. Dünya ülkeleri ile ithalat-ihracatı geliştirdi. Hala buna bağlı grup şirketleri faaliyetini sürdürmeye devam etmektedir.1996-1998 sezonunda Bursaspor Kulübü‘nde yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. 1994 yılında Yeni Parti kurucu üyeliği ve Bursa il başkanlığı yaptı.

2005 yılında eski gözdesi olan otomotiv sektörüne dönüş yaparak Bursa ilinde 20.000 m² kapalı alan içerisinde satış, servis, yedek parça hizmeti sunan 15 yıllık tecrübeli ekibi ile Opel gibi General Motor markaları bayisi Neskar’ı kurdu.