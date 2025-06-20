Yerlikaya, paylaşımında “Edirne Vali Yardımcımız Erdoğan Beypınar'ın vefatı bizi derinden üzdü” ifadelerine yer vererek merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve İçişleri Bakanlığı camiasına başsağlığı ve sabır diledi.

1966 yılında Bursa’nın Yenişehir ilçesinde dünyaya gelen Erdoğan Beypınar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Meslek hayatı boyunca Karaman ve Kırklareli’nde vali yardımcılığı görevlerinde bulunan Beypınar, ayrıca Ağaçören, Çukurca, Karacasu, Üzümlü, Gördes ve Pınarhisar ilçelerinde kaymakamlık yaptı.

Yaklaşık iki yıl önce Edirne Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Beypınar, evli ve bir çocuk babasıydı.