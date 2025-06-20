

Olay saat 11.30 sıralarında Kamer Sokak üzerinde bulunan çocuk parkında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 8 yaşındaki Yamaç B. oyun oynarken kaydırağın yan kısmındaki korumalık demirlerine bacaklarını sıkıştırdı. Çocuğun çığlıkları üzerine olay yerine çevredeki vatandaşlar koştu. Durum hemen itfaiyeye bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi ekipleri, titiz bir çalışma sonucu küçük çocuğun bacaklarını zarar vermeden sıkıştığı yerden çıkardı. Olay sırasında çocuğun büyük korku yaşadığı öğrenilirken, sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kurtarılan çocuk oyun oynamaya devam etti.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK