Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Yenişehir ilçesinde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yenişehir İlçesi, Yeni Mahallesi ,Kurtuluş Mahallesi, Yenigün Mahallesi ve civarında 13.12.2023 ile 14.12.2023 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.