Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Yenişehir ilçesinde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;