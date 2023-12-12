Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Yenişehir ilçesinde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Çöp kovası hırsızı kamerada Çöp kovası hırsızı kamerada

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yenişehir İlçesi, Yeni Mahallesi ,Kurtuluş Mahallesi, Yenigün Mahallesi ve civarında 13.12.2023 ile 14.12.2023 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.