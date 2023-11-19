Meteoroloji Bursa için turuncu uyarıda bulundu.Bugün saat 09.00’dan başlayıp pazar 21.00’a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi: "Kuvvetli fırtına ve tam fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."

Bugün sabah saatlerinde hava sıcaklığı 3 derece seviyelerine kadar geriliyor. Gün içerisinde kuvvetli yağış geçişleriyle birlikte termometreler en yüksek 6 derece seviyelerini gösteriyor.

Pazartesi sabah saatlerinde sıcaklığı 0 derece seviyelerine kadar düşüyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 9 derece seviyelerinde ölçülüyor.

Salı sabah saatlerinde 2 derece olarak ölçülürken gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte 17 derece seviyelerinde ölçülecek.

Çarşamba saatlerinde termometreler 6 dereceleri gösterirken gün içerisinde çok bulutlu gökyüzüyle birlikte en yüksek 21 derece seviyelerinde dolaşırken gün boyunca sağanak yağış etkili olacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bugün İnegöl'de hava sıcaklığı gün içinde 21 dereceye kadar yükselirken, kent genelinde yağışın hakim olması bekleniyor.

Seher Yaşa