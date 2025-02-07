Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aynı adreste yaşayan toplulukları ifade eden "hane halkı" sayısı 2024 yılı itibarıyla 26 milyon 599 bin 261 olarak kaydedildi. Türkiye'de tek kişilik hane halkı sayısı sürekli artarken, yalnız yaşayanların sayısı 2015'te 3 milyon 113 bin 496'ya, 2016'da ise 3 milyon 316 bin 894'e ulaştı.

Tek kişilik hane halkı sayısı, 2017'de 3 milyon 491 bin 148, 2018'de 3 milyon 730 bin 505 ve 2019'da 4 milyon 62 bin 576 olarak kaydedildi. Yalnız yaşayanların sayısındaki artış, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021 yıllarında dikkat çekici bir şekilde yükseldi.

Kovid-19'un etkisiyle 2020 yılında yalnız yaşayanların sayısı 342 bin 421 artarak 4 milyon 404 bin 997'ye çıktı. Son 10 yıl içinde tek kişilik hane halkı sayısındaki en büyük artış, salgının etkilerinin devam ettiği 2021'de gerçekleşti. Bu yıl, 2020'ye kıyasla 376 bin 603 artışla tek kişilik hane halkı sayısı 4 milyon 781 bin 600'e ulaştı.

Yalnız yaşayanların sayısı, 2022'de 285 bin 731 artarak 5 milyon 67 bin 331'e, 2023'te ise 125 bin 494 artışla 5 milyon 192 bin 825'e çıktı. Geçen yıl, tek kişilik hane halkı sayısı 128 bin 715 artarak 5 milyon 321 bin 540'a yükseldi. Böylece, son 10 yılda yalnız yaşayanların sayısı yüzde 71 oranında arttı.

YALNIZLAR BÜYÜKŞEHİRLERDE YAŞIYOR

Geçen yıl yalnız yaşayanların 943 bin 363'ü İstanbul'da, 384 bin 201'i Ankara'da, 363 bin 110'u İzmir'de, 197 bin 923'ü Antalya'da ve 184 bin 559'u Bursa'da yaşamaktaydı.

Bursa'nın ardından, 123 bin 940 ile Adana, 119 bin 750 ile Mersin, 119 bin 432 ile Balıkesir, 118 bin 166 ile Konya ve 106 bin 912 ile Kocaeli geldi.

Buna göre, 10 büyükşehirdeki tek kişilik hane halkı sayısı 2 milyon 661 bin 356 olarak belirlendi ve bu sayı, ülke genelindeki yalnız yaşayanların yarısından fazlasını oluşturdu.

Yalnız yaşayanların sayısının en düşük olduğu iller ise 5 bin 754 ile Bayburt, 6 bin 953 ile Ardahan ve 8 bin 91 ile Hakkari oldu.

TÜİK verilerine göre, tek kişilik hane halkı sayısı ve değişimi (2015-2024) şöyle:

Yıllara göre tek kişilik hane halkı değişimi

2015 3.113.496 182.411

2016 3.316.894 203.398

2017 3.491.148 174.254

2018 3.730.505 239.357

2019 4.062.576 332.071

2020 4.404.997 342.421

2021 4.781.600 376.603

2022 5.067.331 285.731

2023 5.192.825 125.494

2024 5.321.540 128.715