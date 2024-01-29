BUSKİ, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda , Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluk oranlarına dair bilgilendirmelerde bulundu.

Geçen yaz aylarındaki kurak dönemin ardından barajlardaki su seviyelerinde endişe verici bir düşüş yaşandığı göz önünde bulunuluyor. BUSKİ, vatandaşları su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla bu bilgileri paylaşarak, “Kaynaklarımızı israf etmemeli, gereksiz kullanımının önüne geçmeliyiz” uyarısını bir kez daha yineledi.

Son verilere göre Doğancı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 77, Nilüfer Barajı’nı ise yüzde 89.

Buski'nin X üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde;