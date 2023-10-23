Bursa İstihdam Zirvesi'ne; Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feridun Yılmaz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, meslek liselerinin öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bursa iş dünyasında eğitim-istihdam-üretim noktalarında kamu ve özel sektör temsilcilerinin fikirlerini paylaşıldığı Bursa İstihdam Zirvesi ile gençlerin geleceklerinin şekillendirilmesine katkı sağlamak hedefleniyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, “Öncelikle istihdam konusunun tüm yönleriyle ele alınıp değerlendirileceği, zirvenin ülkemize ve Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Buradan çıkacak sonuçların ve zirvede alacak kararların Bursa iş dünyasına, eğitim, istihdam, üretim noktalarında yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum. Malumunuz bugüne dünyanın gözü önünde Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik orantısız güç kullanımı devam ediyor. Gazze'de elektrikler kesik, sular akmıyor. Tıbbi malzemeye ulaştırılamıyor. Velhasıl Gazze'de büyük bir vahşet yaşanıyor. Yapılan soykırımdan dolayı İsrail'i nefretle kınıyorum. Buradan hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dualarımız Gazzeli kardeşlerimizle olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.”

TÜM TOPLUMLARIN EN ÖNEMLİ SERMAYE GÜCÜ, İNSAN SERMAYESİDİR

“Dünyadaki tüm ülkelerin tüm toplumların en önemli sermaye gücü, insan sermayesidir. Böylesi önemli bir sermayenin insan kaynağının toplumsal ve hedeflere uygun yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu insan sermayesinin temel özelliği kendini yenileme yeteneğinin olmasıdır. İleri teknolojiyi, ana dilini çok iyi kullanabilen yabancı dil sahip olmalıdır. Kendi alanında derinlemesine, diğerlerinde kendine inecek düzeyde bilgi sahibi olmalıdır. İşte tam da bu noktada eğitim ve çalışmaların yaygınlaştırılmasının önemi karşımıza çıkmaktadır. Yeni sektör ve mesleklerin istihdam ve ekonomi boyutunu dikkate alan ulusal ve yerel ölçekteki çalışmaları ve politikaların destek vermesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin son dönemde istihdam ve mesleki eğitim alanlarında attığı adımlar üzerinde dikkatle durulmalıdır. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla başladılar. Çalışma hayatında milli seferberlik programı bunların başında gelmektedir. Aynı şekilde 2019 yılında başlatılan istihdam seferberliğiyle devamı mahiyetindedir. İlan edilen bu istihdam seferberlikleriyle devletimiz iş dünyasına ciddi teşvikler sağlamış, çok sayıda vatandaşımız bunu sayesinde istihdam edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle genç istihdamı ve kadın istihdamı gibi alanlarda yapılan çalışmalarda istihdam piyasasının güçlenmesine katkı sağlamıştır.”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Bana göre dünyadaki en önemli konu istihdam konusu ile haftaya başladık. Sokakları altından döşeseniz kıymeti yok. Şu kadar park yaptık, asfalt döktük, bunlar belediyeciliğin temel konusu. 20 yıldır belediye başkanıyım. İklim değişikliği ve kuraklık, bir de kentsel dönüşüm bizim ana başlıklarımız. Ben aynı zamanda ticaret erbabıyım. Belediyecilikte ise adam alarak tekrar seçilmek mümkün değil. Bursa gibi bir şehirde bu hiç mümkün değil. Yalın belediyecilik yapıyoruz. Göreve geldikten sonra personel sayısını azaltmaya gittik. Hizmet kısıtlayarak adam azaltıyorsanız bu doğru değil zaten. Teknolojinin geldiği noktayı görüp ona göre hareket ediyoruz. Gençlerimizin doğru iş koluna yönlenmesini sağlıyoruz. Gelişim sürecini iyi okumak lazım. Türkiye stratejik bir konumda. Kadınların istihdama katılımı Türkiye için önemli bir konu. Bununla alakalı çalışmalar var. Dünya farklı bir yere gidiyor bunu okumak lazım. Yeni meslekler ortaya çıkıyor. Bizde bunları okuyarak bazı konu başlıklarımız var. Örneğin eskiden bankalarda memurlar vardı. Ama şimdi ATM ve telefonlarımızla halledebiliyoruz işlerimizi. Bankalar personel azaltıyor.”

KADIN KOOPERATİFLERİMİZE CİDDİ DESTEK VERİYORUZ

“Burskoop'u iki yıl önce kurduk. Öğrencilere burs sağlayan bir kooperatif. Belediyeler olarak bu işe para vermemiz mümkün değil. Bunu iş adamları ile karşılıyoruz. Merinos içinde Bursa İstihdam Ofisimiz var. Makine mühendisliği okumuş bir insana biz çevre mühendisliği yaptırabilir miyiz? Genç arkadaşlarım bizden ücretsiz bir şekilde hizmet alabilirler. BİKO'ya gelin. Karın kooperatiflerimize e-ticaret ile alakalı ciddi destekler veriyoruz. Ciddi cirolar yapmaya başladılar. Makine desteği, yer desteği veriyoruz.”