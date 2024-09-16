Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve ticari merkezi olan Altıparmak bölgesini yeniden canlandırmak amacıyla önemli bir adım attı. Altıparmak-Merinos hattındaki mahalleleri kapsayan bu projede, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, ilgili akademik odalar ve Bursa Kent Konseyi ile iş birliği protokolü imzaladı. Proje, 830 dönümlük bir alanı kapsamaktadır.

Başkan Bozbey: "Bölgenin Bursa İçin Öneminin Bilincindeyiz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, imza töreninde Altıparmak’ın geçmişte Bursa’nın kalbi olduğunu ve bu bölgenin modern yaşama entegre edilmesi gerektiğini vurguladı. Bozbey, Altıparmak’ın tarihi değerini koruyarak, modern kentsel ihtiyaçlarla uyumlu hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti. “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu projeyi daha ileriye taşımak için hazırız” diyen Başkan Bozbey, meslek odalarının tecrübe ve bilgi birikimine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Projenin Kapsamı ve Hedefleri

Altıparmak bölgesinin kapsamlı bir şekilde ele alınacağı projede, bölgedeki her binanın deprem riskleri detaylı olarak değerlendirilecektir. Bölgenin tarihi ve kültürel yapısına uyumlu kentsel tasarım ilkeleri oluşturulacak ve çeşitli analizler ve anket çalışmaları yapılacaktır. Bozbey, projede 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanacağını belirtti. Ayrıca, Bursa'nın 2050 vizyonunu ortaya koyacak “Kent Anayasası” olarak adlandırılan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın önemine değindi.

Depreme Karşı Dirençli Bir Bursa

Bozbey, projenin önceliklerinin arasında bölgenin depreme karşı dirençli hale getirilmesinin bulunduğunu ifade etti. “Depremler kaçınılmaz olabilir, ancak bu depremlerin bir afete dönüşmesini engellemek bizim elimizde” diyen Bozbey, toplumsal dayanışmanın ve bilimsel doğrularla hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Katılımcı Bir Yaklaşım

Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Vardar, Bursa’nın depreme karşı dirençli hale getirilmesi gerektiğini belirterek, projeye katkı sunacaklarını ifade etti. Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, projenin yaşanabilir ve yeşil bir dönüşüm sağlayacağına dikkat çekti ve projeden memnuniyetini dile getirdi.

Akademik odaların başkanları da projeye destek verdiklerini ve Türkiye’ye örnek olacak bir dönüşüm süreci yaşanacağına inandıklarını belirttiler.

İş Birliği Protokolü İmzalandı

Konuşmaların ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve diğer ilgili kurumların temsilcileri arasında iş birliği protokolü imzalandı. Proje, katılımcı bir anlayışla ve bilimsel temellere dayalı olarak devam edecektir. Program, soru-cevap bölümüyle sona erdi.