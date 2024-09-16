Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada tornavidayla müşterinin ağır yaralayan şüpheli alkol alırken yakalandı.
Olay İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesinde faaliyet gösteren bisiklet tamircisinde meydana geldi. Bisiklet tamircisi Ziya Z.(57) Alacak verecek nedeniyle işyerine gelen müşterisi Ümit Y. İle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen bisiklet tamircisi elindeki tornavidayı müşterisinin göğsüne sapladı. Yaralanan adam 150 metre yürüyerek cami bahçesindeki vatandaşlardan yardım istedi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ALKOL İÇERKEN YAKALANDI
Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi bulmak için ilçe genelinde arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları sırasında ekipler şüpheli Ziya Z.'yi Mahmudiye mahallesi Cenon Bulvarındaki Bedre deresi kenarında alkol içerken yakaladılar.