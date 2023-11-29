Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kültür ve sanatı herkesin ulaşabileceği bir noktaya taşıma hedefiyle 2023-2024 kültür sanat sezonunu başlattı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçmişten günümüze yürütülen kültür ve sanat projelerini anlatarak yeni sezonda planlanan etkinliklere dair bilgi verdi. Aktaş, şehrin her bir köşesine kültür ve sanatı taşımak için çaba göstereceklerini vurgulayarak "Çünkü sanat, Bursa'nın atan kalbidir" dedi.

“Bursa Daha Fazla Keşfedilmeli”

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 2023-2024 kültür sanat sezonunun açılışı, ünlü keman sanatçısı Canan Anderson'un mini konseriyle renklendi. Başkan Aktaş, kültür ve sanatın toplumları bir araya getiren temel taşlar olduğunu belirterek bir toplumun kültür ve sanat alanındaki zenginliği ile gelişebileceğini ifade etti. Türkiye'nin köklü kültür birikimiyle önemli bir mirasa sahip olduğunu vurgulayan Aktaş, Bursa'nın bu mirasıyla ülkenin kültür ve sanatına önemli katkılarda bulunduğunu dile getirdi.

Alinur Aktaş, kültür ve sanatın herkes için ve her yerde olması hedefiyle çalıştıklarını belirterek "Bursa'nın güzelliklerini, kültürünü ve tarihini uluslararası alanda tanıttıklarında aldıkları geri dönüşlerin, dünyanın Bursa'yı daha fazla keşfetmeye ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini" ifade etti. Başkan, bu zengin kültürü korumak ve ileriye taşımak adına ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.