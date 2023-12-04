Bursa'nın önde gelen otomotiv devi Tofaş Fiat, Kasım ayında olduğu gibi Aralık ayında da bazı modellerinde fiyat güncellemesi yaptı. Türkiye'nin en popüler otomobillerinden biri olan Fiat Egea Serisi, Temmuz, Ağustos, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında toplamda 9 kez zamlanmış oldu.

Aralık ayıyla birlikte, Tofaş Fiat'ın en ekonomik modeli olan Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP, Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı üzerinde 17 bin TL'lik bir artışla 832.900 TL'ye yükseldi. Aynı aracın Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı ise 794.900 TL'den 794.900 TL'ye çıktı.

Ülke genelinde en uygun otomobil arayışındaki kullanıcılar, Fiat'ın bu zam hamlesiyle birlikte en ekonomik aracı için 794.900 TL'yi gözden çıkarmak zorunda kaldılar. Tofaş Fiat'ın diğer modelleri de benzer oranlarda zam aldı ve markanın yurt içi satış fiyat listeleri netleşmiş oldu.

Otomotiv sektöründeki bu fiyat güncellemesi, Türkiye'nin otomobil pazarındaki dalgalanmaları da bir kez daha gündeme getirdi. Fiat Egea Serisi, zamlarla birlikte kullanıcıların bütçe planlamalarını gözden geçirmelerine neden oldu. 2023 yılı Aralık ayı itibariyle Tofaş Fiat'ın güncellenen fiyat listesi şu şekilde: