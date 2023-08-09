Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahil bölgelerine değer katma amacıyla Gemlik Kurşunlu sahilini de düzenlemelerle bütünleştirdi. Yeşil alan düzenlemesi, yürüyüş yollarının genişletilmesi ve aydınlatma çalışmalarıyla, Kurşunlu sahili ayrıcalıklı bir konuma yükseltildi.

Bursa'nın sahil şehri kimliğini öne çıkarmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometrelik deniz kıyısı ile İznik ve Uluabat'taki 162 kilometrelik göl kıyısında kapsamlı düzenlemeler gerçekleştiriyor. Yaz sezonuna hazır olmak adına, 24 halk plajında 29 idari personel, 135 temizlik personeli ve 30 araçlık filo ile 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumluk alanın temizliği sağlanıyor. Bu yıl İznik ve Karacabey sahillerine ek olarak mavi bayrak kazandırma başarısını yakalayan Büyükşehir Belediyesi, Gemlik'in Kurşunlu sahilinde de büyüleyici bir dönüşüme imza attı.

Kurşunlu sahilindeki yetersiz yürüyüş yolları, istinat duvarlarının çökmesi ve zemindeki deformasyonlar gibi sorunlar sık sık bölge halkının şikayetine neden oluyordu. Ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla bu durum tamamen değişti. Sahil bandındaki yaya kaldırımının genişliği 2 metreden 18 metreye çıkarıldı, 400 metrelik sahil bandında 9,500 metrekarelik yürüyüş alanı oluşturuldu. Ayrıca 2,300 metrekarelik yeşil alan ve birçok ağaç ve çalı bitkisi sahilin güzelliğini artırdı. Yaz aylarındaki yoğunluğa yönelik olarak sahile monte edilen 43 aydınlatma armatürü, alanın gece kullanımını da güvenli ve konforlu hale getirdi.

Kurşunlu sakinleri ve ziyaretçiler, yapılan düzenlemelerin bölgeye harika bir görünüm kazandırdığını ve bu çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın hem tarihi, turistik, sanayi ve tarımsal bir merkez olduğunu hem de sahil şehri kimliğine sahip olduğunu vurgulayarak, Bursa'nın sahil kıyısına değer katan çalışmaların önemini vurguladı. Aktaş, bu tür çalışmalarla Bursa'nın marka değerini artırdıklarını ve sahil bölgelerini daha da çekici hale getirdiklerini belirtti.