Bursaspor'un altyapısına 85 yetenekli futbolcu kazandırma çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Bu genç yetenekler, Nilüfer 1987 takımından Bursaspor'a lisanslandı. Bursaspor eski yöneticisi ve Nilüfer 1987 Kulübü Başkanı Selim Yolgeçen, bu önemli organizasyonun liderliğini üstlenerek, TFF 2. Lig ekibi Bursaspor'un yaşadığı lisans problemi sonrası bu gençleri başarılı bir şekilde yeşil-beyazlı kulübün altyapısına dahil etti.

Selim Yolgeçen, Bursaspor altyapısına 85 futbolcu kazandırma organizasyonunun başındaydı ve bu başarılı sonuca ulaşılmasına öncülük etti. Selim Yolgeçen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yavru timsahlarımız hak ettikleri yere geldiler. Şampiyon takımımızın altyapısında yerlerini aldılar. Bu süreçte, yeni bir kulüpte lisanslama konusunda bizlere her zaman inanan ve güvenen, özellikle eski dönem kulüp başkanımız Ömer Furkan Banaz ve yönetimine, ayrıca Nilüfer 1987 takımında lisanslama izni veren sporcu kardeşlerimizin ailelerine, ve U15 yaş grubundaki transfer yasağının kaldırılmasında büyük destek sağlayan Bursaspor Kulübü başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Lisans işlemi tamamlanan 85 futbolcuya vurgu yapan Başkan Yolgeçen, "FIFA'ya yaptığımız başvurunun ardından, 28 Nisan 2023 tarihi itibariyle U15 yaş grubuna kadar olan transfer yasağının kaldırılmasında devlet büyüklerine ve TFF yetkililerine destekleri için teşekkür ediyoruz. 85 futbolcunun lisans işlemlerini ve sporculuk kariyerlerinin gelişmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Altyapının dişlilerinin dönmeye devam etmesi için dua ediyoruz. Bursaspor'a yürekten başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.