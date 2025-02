Bursaspor Başkanı Enes Çelik'i, kalabalık taraftar grubu karşıladı.

Başkan Çelik sert konuştu

Ziyarette konuşan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursaspor'u kendi firmasına borçlu olarak gösteren isimleri, borçlarını silmedikleri taktirde açıklayacağını söyledi.

Çelik, "Biz hep diyorlar ki niye bu kadar çok mücadele ediyorsunuz gerçekten gözünüzdeki bu ışığı görmek yüzünüzdeki bu tebessümü görmek gelecekte olan teyze bize böyle net hissettiriyor.

Biz en çok sevindiren ve bu işe bağlayan şey tam olarak bu.

Yıllarca sıkıntılar yaşadık hep birlikte birçok maçta dedik ki ya bu böyle olmamalı ama inşallah 8 ayda her şeyin tam tersine döndü bir süreci yaşıyoruz.

Her şeyin Allah'ın izniyle daha güzel olacağı geçmişten mantıklı bir şekilde dersler çıkaracağımız geçmişteki yaptığım hataları tekrar yapmamamız gereken, ve gelecekte de inşallah Süper Lig Avrupa'da vura vura giden güçle giden bir Bursaspor hayali ile İnşallah 3 ligin sonlarına yolcuyuz. Niye bu kadar üyelik konusunda ısrar ediyoruz biliyor musunuz ? Inanın üyelikte var ya yıllık bazıları diyor 1000 TL aidat

Bunlar bizim için şu an önemli değil. Bizim için önemli olan şu o biz 8 ay önce bu kulübe geldiğimizde kulübün hiçbir geliri yoktu 1. 800 trilyon böyle bir rakam var bu rakam söylemesi bile çok zor Bursa büyükşehir belediyesinden sonra en borçlu bizdik bu rakam şu an 9 00 trilyona geriledi. Yani gerçekten uğraşınca gerçekten kendi işinmiş gibi görünce emek harcayınca bazı şeyler oluyor. Şimdi bu kazanımların mali anlamdaki ve İnşallah daha yukarıya doğru gitmesiyle sportif anlamda bu kazanımlarımızın geriye dönmemesi için biz bu yeri çok önemsiyoruz. Metin hoca da burada Tarık abi de burada bakın geriye dönmek çok kolay. Yanlış transferlerle yanlış adımlarla bunların hepsi nereden başlıyor yönetimden başlıyor. Yönetim başkanlığı bitmek üzereyken kendime yakın 200-300 üyeyi kabul ediyorum. Birçok kişiden de duydum yani adam İyi olmak istiyor adam üye yapmıyorlar . Bir tane iki tane üst üste kombine bilet aldığınızda üye olabiliyorsunuz. Kongreyi de geçtim bizim referansımız yok diyorsun gelin kulübe bize başvurun kulüp müdürümüz de burada Hüseyin bey diğer arkadaşlarımıza yöneticilerimiz de burada bize gel dediğimizde benim referansım yok dediğinizde Biz bir kere referans İşini hallederiz. Yeter ki kulübe sahip çıkın kulübe bir defa üye olduğunuzda üye olmanın avantajlarını hissedeceksiniz. Yani gel 3 yılda bir oy kullan işte mesaj gelsin kongre var oy kullanın artık mesela bunlar değil.

Bursaspor üyesi olmanın kongre üyesi olmanın ayrıcalığına hissedeceksiniz.

Nasıl hissedeceksiniz hastanelerle görüşüyoruz. Okullarla görüşüyoruz sigorta firmaları ile görüşüyoruz.

Cuma günü bir tane su bayisi ile görüşeceğiz onu açıklayacağız. Bir tane biri bana özelden mesaj atmış bir kongre üyesi diyor ki başkanım diyor; 2.500 liraya üye oldum diyor 1000 TL verdim diyor 3.500 TL daha diyor iki günde 7000 TL avantajım var diyor.

Yani şu an biz hiçbir şey açıklamadık 2-3 yerden elde ettiği avantaj bu. Yani şu an ileride bu sayı Ben 30.000 dedim ama ileride daha çok artacak. Gün gelecek bazı sigortaları yaptırmayacak vatandaşlar bize öyle olacak. Ama bu bursasporluların gelmesi lazım öyle de bir şey var. Yani biz üyeliği çok önemsiyoruz İnşallah o stadı seçimlerde 40.000 kişi 50.000 kişi gelecek diğer takımların kongrelerinde olduğu gibi yoğun şekilde yoğun katılımla eskisi gibi öyle üçkağıtçılar veya böyle bazı bazılarını tavsiye ediyorum ama yanlış insanlar oraya gelip o 40 gün İnsanın önünde konuşamayacaklar. Bu bir kere çok önemli kulübümüze sadece 2 haftadır bir maça gelerek değil inşallah özellikle 3 yılda bir bu olağan seçimleri iştirak ederek kulübün tekrar eski ya dönmemesi için sahip çıkmayı çok önemsiyoruz. Bu noktada her türlü avantajı zaten sağlayacağız . Bunun dışında da küçük esnaf büyük esnaf gerekli desteklerle de devamını getireceğiz. Taraftarlarda bu işin içine katarak güçlü bir Bursaspor oluşturacağız.