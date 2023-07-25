Bursaspor, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda gerçekleştirilen ilk antrenmanla çalışmalara devam etti. Teknik Direktör Yalçın Gündüz'ün gözetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, antrenmanı MAS koşularıyla tamamladılar.

Yeşil-beyazlılar, yeni sezon için akşam saatlerinde yapacakları bir sonraki çalışmayla hazırlıklarına devam edecekler. Takım, yoğun bir tempoyla çalışarak, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor. Taraftarlar, Bursaspor'un yeni sezonda göstereceği performansı merakla bekliyor. Kulüp, taraftarlarına umut veren bir performans sergilemek için çalışmalarını aralıksız sürdürecek.