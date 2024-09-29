Bursaspor evinde ağırladığı Muş Spor'la 0-0 berabere kaldı. Maçtan gol çıkmadı.
Bursaspor:1 Anıl Atağ, 22 Eren Tunalı, 27 Mehmet Yiğit, 5 Taha Can Velioğlu, 3 Abdullah Tazgel, 35 Musa Çağıran, 15 Yiğitali Bayrak, 9 Ahmet İlhan Özek, 8 Furkan Özyap, 11 İlhan Depe, 7 Hamza Gür. Teknik Direktör: Pablo Martin Batalla.
Muş Spor :53 İlker Günay, 4 M. Fatih Yıldırım, 5 Efe Karaoğlu, 8 Ebu Sıddık Çelik, 94 T. Ahmet Balsu, 10 Metin Yüksel, 14 Akın Akman, 28 Halil Yılmaz, 49 Cem Çelik, 27 İlker Günaslan, 99 Yusuf Yıldırım. Teknik Direktör: Yavuz İncedal.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ