2023-2024 sezonunda İmider Atlas Spor Hentbol Genç Kızlar kategorisinde Finalde karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyesi karşında iyi bir oyun sergilemesine rağmen tecrübeli rakibi karşısında mücadeleyi kaybederek 2.oldu. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan baş antrenör Mustafa Coşkun” Bu yıl ilk kez katıldığımız Genç kızlar kategorisinde 2. olarak çok önemli bir başarıya imza attık. Şehrimize hentbolu sevdirmek için hem sporcularımız hem teknik ekibimiz hem de yönetimimiz büyük çaba veriyor. 2. Ligde muhteşem gidiyoruz. Milli takımlara sporcularımızı gönderiyoruz. Kızlarımızla derece aldık. Genç Erkekler kategorisinde de derece yapacağız gibi duruyor. Sonrasında küçük erkeklerimiz çıkacak sahaya. Hentbol çok keyifli bir spor tüm halkımızı takımımızı desteğe bekliyoruz.” dedi.

HABER MERKEZİ