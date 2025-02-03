5 Şubat’ta İnegöl Bursaspor Taraftarlar Derneği yeni başkanını seçecek. Uzun yıllardır bu görevi başarıyla sürdürün İnegöl Ziraat Odası Başkanı ve BASKF Başkanvekili Sezai Çelik görevini başka bir isme bırakacak.

Çarşamba günü saat 20.00’de Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilecek kongrede başkanlığa aday olduğunu açıklayan tek isim Gökhan Yalım oldu.

Tek adayla gidilmesi beklenen kongrede İnegöl’de tanınmış birçok tanınmış isminde yönetimde aday gösterileceği öğrenildi.