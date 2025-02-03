Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, kayıt dışı denetimler kapsamında oyuncu ve ses sanatçıları ile bu sanatçıların ajanslarını incelemeye aldı. İlk aşamada, 150 kişinin gelirleri ve beyanları arasında uyumsuzluk tespit edildi.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla gelir beyanlarına yönelik denetimler artırılıyor. VDK, çeşitli sektör ve meslekleri incelemeye devam ederken, bu kez oyuncular, ses sanatçıları ve ajansları kapsamlı bir şekilde araştırdı. Yapılan analizler sonucunda, yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçı ve ajansların gelir beyanlarının oldukça düşük olduğu tespit edildi.

Bu süreçte, söz konusu kişi ve ajansların vergi beyanları, banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki etkinlikleri, reklam gelirleri ve diğer kazançları titizlikle inceleniyor.

Yapılan analizlerde, Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan oyuncu ve ses sanatçılarının, gelirlerini düşük göstermek için yakınları ve menajerleri gibi kişiler ya da kanallar aracılığıyla tahsilat yapması, banka hesaplarına yatan tutarlar ile beyanlarının uyumsuz olması gibi sebeplerle "riskli" olarak değerlendirildi.

Bu çerçevede, oyuncu ve ses sanatçılarının ajanslarıyla ve sahne aldıkları işletmelerle olan ilişkileri de detaylı bir şekilde araştırıldı.

Yapılan analizler sonucunda, ilk aşamada yaklaşık 150 sanatçı ve ajansı "riskli" olarak değerlendirildi. Bu kapsamda, yalnızca bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan etmediği belirlendi.

İlk tespit edilen 150 sanatçı, vergi müfettişleri tarafından gelirleri ve beyanları arasındaki farkı açıklamaları için çağrılacak.

İlk incelemenin ardından, sanatçıların 2024 yılına ait gelir veya kurumlar vergisi beyanları da detaylı bir şekilde analiz edilecek.

Ayrıca, RADAR Sistemi üzerinden yapılan taramalarla beyan edilen gelir ile harcamalar arasındaki uyumsuzluklar da araştırılacak. Bu doğrultuda, beyan edilen gelir ile harcama arasında belirgin uyumsuzluk görülen mükellefler "riskli" kategorisine alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin, vergi adaletinin tesisinin temel öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Şimşek, "Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz." dedi.

Denetimlerin cezalandırıcı değil, vergi uyumunu artırıcı bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurgulayan Şimşek, "Kayıt dışılıkla mücadelemiz her alanda sürecek. Bu kapsamda yüksek gelir elde eden mükelleflerin gelir beyanlarını doğru ve eksiksiz şekilde yapması önem taşıyor." diye konuştu.